Ödeme platformu Paycell'e dijital varlık özelliği eklendi. Uygulama üzerinden kripto para alım-satım hizmetinin ödemesi gerçekleştirilebiliyor.

Yeni nesil ödeme platformu Paycell, işlem portföyüne dijital varlıkların alım satımına ilişkin ödeme hizmetlerini de dahil etti. Uygulamaya eklenen yeni özellik sayesinde bundan böyle kullanıcılar uygulama üzerinden Colendi A.Ş. tarafından sunulan kripto para alım-satım hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu özellik ile birlikte kullanıcıların aldıkları varlıklar, bu alanda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Coinbase bünyesinde saklanacağı belirtildi. Paycell uygulaması aracılığıyla alınan dijital varlıkların başkasına transferine izin verilmediğinden, kripto varlıklar güvenli şekilde sadece yatırım amacıyla kullanılabilecek.