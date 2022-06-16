Paycell'in yeni nesil ödeme çözümleri Özbekistan pazarında

Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell, global pazarlarda büyüme planı çerçevesinde Özbekistan'ın ödeme hizmetleri sağlayıcısı UZCARD ile iş birliğine ilişkin niyet mektubu imzaladı. Bu sayede Özbekistan pazarına yönelik ödeme hizmetleri ve uluslararası para transferi projelerinin, Paycell-UZCARD markaları altında geliştirilmesi hedeflenecek.

Turkcell'in yeni nesil ödeme ve finansal hizmetler platformu Paycell, uluslararası genişleme stratejisi kapsamında önemli adım attı. Global pazarlarda büyüme planı doğrultusunda Ukrayna'da elektronik para ve ödeme hizmetleri faaliyetlerini yürüten Paycell, Avrupa Birliği'nde ödeme hizmetleri faaliyetlerine başlayacağını duyurmasının ardından, Özbekistan'ın lider ödeme hizmetleri sağlayıcısı UZCARD ile iş birliği geliştirmek üzere niyet mektubu imzaladı.

Yapılan iş birliği kapsamında Paycell'in, Türkiye pazarında sunduğu ödeme ürün ve hizmetlerinin UZCARD'ın güçlü ve teknolojik altyapısıyla birleştirilmesi hedeflenecek. Böylece Özbekistan pazarına yönelik ödeme hizmetleri ve uluslararası para transferi projelerinin Paycell-UZCARD markaları altında geliştirilmesi planlanıyor.

Serhat Dolaz: “İş birliği, Paycell'in global ölçekteki marka bilinirliğine katkı sunacak”

Yeni nesil ödeme platformları ve mobil ödeme alternatiflerinin dünya genelindeki gelişimine dikkat çeken Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, iş birliği hakkında şunları ifade etti: “Bu iş birliği, Paycell'in uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olacak. Türkiye'nin en kapsayıcı ödeme platformu olarak, dijital finansal hizmetler ekosisteminin geleceğini şekillendirmek adına faaliyet alanlarımızı genişletiyor, küresel arenada öncü bir marka olma vizyonuyla yatırımlar yapıyoruz. Halihazırda ülkemizde başarıyla yürüttüğümüz yenilikçi ödeme hizmetlerimizi Özbekistan pazarına da aynı nitelikte sunmak için ülkenin öncü techfin platformu UZCARD ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Özbekistan'ın techfin alanındaki gelişimini destekleyeceğine inandığımız bu anlaşma, Paycell'in global ölçekteki marka bilinirliğine de katkı sunacak. Gelecek dönemde de techfin alanındaki deneyimimizi yeni pazarlara entegre etmek için stratejik iş birlikleri yapma noktasında çalışmalarımız devam edecek.”

İş birliğine ilişkin UZCARD Genel Müdürü Farrukh Ziyaev ise şunları ifade etti:

“Paycell ve UZCARD arasındaki iş birliğinin küresel düzeyde ödeme hizmetlerine ve bu tür iş birliklerine olan ihtiyacı belirleyen önemli bir gösterge olduğunu düşünüyoruz. Bu iş birliği ayrıca uluslararası fintech oyuncularının deneyiminin Özbek ödeme hizmetleri pazarına aktarılmasına da katkıda bulunacak. Özbekistan'da ödeme hizmetleri pazarındaki yeni fırsatları artırmak, Türkiye ve Özbekistan'daki tüm kullanıcılar için yeni hizmetler sunmak ve böylece her iki ülkenin ekonomik etkileşimini daha verimli bir düzeye getirmek için kapsamlı destek ve iş birliği sağlamaya hazırız.”

Kolay ve güvenli ödeme çözümleriyle kullanımı her geçen gün yaygınlaşan Paycell, 2021'de yıllık yüzde 41 artışla 6,6 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Paycell'in tüm servislerindeki işlem hacmi ise yıllık yüzde 49 artarak 14 milyar TL olarak gerçekleşmişti.