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Pazar çantasını başkan taşıyınca yaşlı kadın duygulandı

Pendik’te pazar alışverişine giden yaşlı kadın yolda pazar çantasını taşımakta zorluk çekince yardımına belediye başkanı koştu.

Pendik'te pazar alışverişine giden yaşlı kadın yolda pazar çantasını taşımakta zorluk çekince yardımına belediye başkanı koştu.


Pendik'te korona virüs önlemlerini göz önünde bulundurarak pazarda vatandaşı ziyaret eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin pazardaki vatandaşların sorunlarını dinledi. Yenişehir Semt pazarından ayrılığı esnada Başkan Cin, çantasını taşımakta zorluk çeken yaşlı kadına yardım etti. Yaşlı kadın pazar çantasının evine kadar taşıyan Cin'e “Allah razı olsun” diyerek duygulandı. O anlar ise sosyal medyadan büyük ilgi topladı.

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