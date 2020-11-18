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Pazar esnafı HES Kodlarının çıktısını alarak tezgahlarına kodu

Silivri’de bulunan pazar alanına Jandarma ekipleri, sosyal mesafe, maske, hijyen ve HES Kodu denetimi yaptı.

Silivri'de bulunan pazar alanına Jandarma ekipleri, sosyal mesafe, maske, hijyen ve HES Kodu denetimi yaptı. Pazar esnafının HES Kodu içeren çıktı alarak tezgahlarının üzerine koyduğu görüldü.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Gümüşyaka Mahallesinde bulunan pazar yerinde korona virüs denetimi yaptı. Pazar yerinde yapılan denetime Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri de destek verdi. Pazar da sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Ekipler, pazar da sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığına bakılarak, pazarcılardan HES Kodu sordular. İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın çağırısına uyan esnafın HES Kodu içeren çıktı alarak tezgahlarının üzerine koyduğu görüldü.

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