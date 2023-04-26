Pazar esnafına vergi müjdesi: Fiyatlara düşüş olarak yansıması öngörülüyor

Pazarcılar gerekli kriterleri taşıyorsa gelir vergisinden istisna edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafının da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeye göre; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren pazarcı esnafının basit usulden faydalanabilecek. Belirtilen 13 ilde basit usule tabi olma şartlarını taşıyan pazarcı esnafının kazançları gelir vergisinden istisna edilecek.

Pazarcının vergi yükünün azalmasıyla, ürün fiyatlarında düşüş öngörülüyor

Yeni düzenleme pazarcı esnafı tarafından da olumlu karşılandı. Pazarcı esnafları vergi istisnası gibi düzenlemeler ile giderlerinde azalma olduğu takdirde bunun tezgahlardaki fiyatlara da düşüş olarak yansıyacağını belirtti.

"Yeni düzenleme pazarcı esnafın faydasına olacaktır"

İstanbul'da faaliyet gösteren pazarcı esnafı Cumali Kabaksız, ''Vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Bundan sonra bizim de diğer esnaf odaları gibi odamız olacak. Yeni düzenleme bizim için olumlu bir gelişme. Giderlerimiz azalınca tezgahlardaki fiyatlara da düşüş olarak yansır. Vergilerin yüksek olması bizi zor duruma sokabiliyordu. Yeni düzenleme pazarcı esnafın faydasına olacaktır'' dedi.

Düzenlemeden faydalanmak için gerekli kriterlerin esnetilmesi gerektiğini aktaran pazarcı Mehmet Dursun, ''Giderlerimiz azalırsa bu pazarcı esnafını mutlu eder. Bu durum esnafın yanında vatandaşlara da yansır. Tezgahlarda fiyatlar düşebilir. Düzenlemenin daha geniş kesimlere yansıması için kriterlerin esnetilmesi gerekiyor'' diye konuştu.

Düzenlemenin detayları

Bugün 837 bin esnaf bu istisnadan faydalanırken aynı zamanda KDV muafiyetinden de yararlanıyor. Gelir Vergisi Kanunu'nda basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının başında yıllık alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı hadleri geliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı için belirlenmiş hadlere göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı ise 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlarda yıllık hasılatı 220 bin lirayı aşmayanlar ve bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayan esnaf basit usulden yararlanabiliyor, pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olabiliyor.