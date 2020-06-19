İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pazar kasaları yağmurda böyle sürüklendi

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Güngören’de bir yokuş adeta dereye döndü.

Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Güngören'de bir yokuş adeta dereye döndü. Yağmur suyunun üst sokakta kurulan semt pazarındaki kasaları sürüklediği o anlar ise kameraya yansıdı.



Aniden bastıran sağanak yağış İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor. Güngören'de etkili olan yağış nedeniyle yokuştan yağmur suları aktı. Yağmur nedeniyle dere gibi olan yokuştan ise üst sokakta kurulan pazar kasaları sürüklendi. Su önüne kattığı her şeyi sürüklerken o anlarda bir kadının suyun içerisinden geçtiği görüldü. Öte yandan etkili olan yağmur gökkuşağı oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.