Pazarcılar Bakırköy Belediyesi'ni yumurta yağmuruna tuttu

Bakırköy'de bulunan salı pazarı Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla kaldırıldı. Karara tepki gösteren pazar esnafı Bakırköy Belediyesi önünde toplandı. Bir süre slogan atan grup daha sonra belediye binasını yumurta yağmuruna tuttu.

Bakırköy''ün en eski pazarlarından biri olan salı pazarı Bakırköy Belediyesi tarafından kaldırıldı. Duruma tepki gösteren pazar esnafı geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün de soluğu Bakırköy Belediyesi önünde aldı. Kalabalık bir grup olarak belediye önüne gelen esnaf Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile görüşmek istedi. Ancak bu istekleri olumsuz cevap aldı. Bir süre daha belediye önünde slogan atan grup daha sonra bir araç ile getirdikleri yumurtaları belediye binasına fırlatmaya başladı. Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, hemen gruba müdahale etti. Daha sonra bir grup belediyenin arka kısmına doğru hareket etti. Burada kapıları tekmeleyen grup tekrar polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan ekipler bir daha esnafın belediye çevresine yaklaşmasına izin vermedi. Bakırköy meydana gelen grup burada yaptığı açıklamanın ardından dağıldı.