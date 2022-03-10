İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı

Küçükçekmece’de pazarcı esnafı, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açtı.

Küçükçekmece'de pazarcı esnafı, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açtı.


İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden yoğun olarak başlayan kar yağışı, işe giden vatandaşlara zorluk yaşattı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde Perşembe pazarında tezgah açmak isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Pazarcı esnafı yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açmayla başladı.


Sabah erken saatte açtıklarını belirten Mehmet Yeni isimli pazarcı, “İşimiz zor, o yüzden ihtiyacımızı var ve erken saatte açtık. Yoğun kar yağışı var ama kar İstanbul'a lazım” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.