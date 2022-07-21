Pazardan, 3,1 milyon TL tohum yatırım aldı

Turda 3,1 milyon TL'lik yatırım alan pazaryeri uygulaması, büyüme yolculuğunda önemli bir adım attı.

Değişen kullanıcı davranışlarıyla birlikte Türkiye e-ticaret ekosisteminde birbirinden farklı dikey girişimler hayata geçiyor. Giyim, elektronik eşya, yemek gibi günlük hayatımızdaki birçok ihtiyaç dijital platformlar üzerinden karşılanırken, semt pazarındaki tezgâhları dijitale taşıyan yerli uygulama Pazardan, aldığı yatırımlarla faaliyet alanını büyütüyor.

2021 yılında Burak Sıraç, Bora Gündüz ve Okan Tübek tarafından kurulan Pazardan; OTTO Holding, ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı, Keiretsu Melek Yatırım Ağı ve VeVentures'ın ortak katılımıyla tohum turunu 3,1 milyon TL yatırım ile tamamladı. Aldığı yatırımlarla ürün ve iş modelini geliştirmeyi hedefleyen Pazardan, bu sayede günlük tazelikteki meyve ve sebzeleri İstanbul merkezli olmak üzere daha geniş bir tüketici topluluğuna ulaştıracağını açıkladı.

Pazardan, “tazelik” kavramını değiştirecek

Uygulamalarıyla online alışveriş trendinde yeni bir segment ve deneyim yoluşturduklarını aktaran Pazardan Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Sıraç, ilk yatırım turuna dair şu bilgileri paylaştı: “Pazardan'ı, kullanıcıların adreslerine semt pazarlarından online alışveriş yapmalarını sağlayan bir pazaryeri platformu olarak konumladık. Kategorideki oyuncular “tazelik” kavramına yatırım yaparken, biz bir adım daha ileriye gidiyoruz ve “günlük tazelikte” ürünler teslim ediyoruz. Pazarcılarımızın ve kullanıcılarımızın hayatlarında gerçek bir problemi çözdüğümüzü görmek bizleri çok motive ediyor. Teknoloji olarak da Pazardan Story, Akıllı File gibi Türkiye e-ticaret ekosisteminde ilk defa kullanılan özellikleri geliştirdik. Yatırım turunda sağladığımız kaynak ile etki alanımızı ve Pazardan deneyimini çok daha ileriye taşıyacağız.”

Yatırım sürecini değerlendiren Burak Sıraç, “Yatırım görüşmeleri sürecinde maddi kaynağın yanında, her zaman birlikte sinerji oluşturabileceğimiz yatırımcılarımızın olmasını arzu ettik. Geldiğimiz noktada Pazardan, yatırımcılarının kolektif bilgisi, tecrübesi ve sosyal ağı ile çok daha güçlü bir hale geldi. Karşılaştığımız farklı konular veya planlarımızla ilgili birlikte değerlendirmeler yapıyoruz, tavsiyeler alıyoruz. Herkes çok heyecanlı ve istekli, bizce bu çok değerli. Pazardan'ın hikâyesini hep birlikte yazacağız” dedi.

“Pazardan taze ürün çatısı altında farklı iş modelleri oluşturacak”

Yatırımlarla ürün ve hizmet kaslarını birçok koldan güçlendireceklerini söyleyen Sıraç, hedeflerini şu sözlerle aktardı: “Kurulduğumuz günden bu yana çizdiğimiz hedeflere, aldığımız yatırımlarla bir adım daha yaklaştık. Bu süreçte kategori ve marka bilinirliğini artırmanın yanı sıra ekibimizi güçlendirerek İstanbul merkezli olmak üzere hizmet verdiğimiz bölge sayısını yükselteceğiz. Son kullanıcı ve sipariş sayısında büyüme kaydederek ürünümüzü geliştirecek ve farklı iş birlikleriyle yeni iş modelleri oluşturacağız. Pazardan; taze ürün dikeyinde, farklı iş modelleriyle hizmet veren bir online platform olacak. Aldığımız yatırımı bu stratejiler doğrultusunda büyümeye çevirerek yeni lokal ve global hedeflere yelken açacağız.”