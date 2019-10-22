Pazarlama sektörü 'Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde buluşuyor

Pazarlama Türkiye Zirvesi, 24 Ekim’de 24 Konuşmacı ile sektörü bir araya getirecek.
Pazarlama Türkiye Zirvesi, 24 Ekim'de 24 Konuşmacı ile sektörü bir araya getirecek.
Her yıl Türkiye'nin önemli markalarının üst düzey yöneticilerini, katılımcılarla bir araya getiren Pazarlama Türkiye Zirvesi, 24 Ekim Cumartesi günü kapılarını açıyor. Verilen bilgilere göre, zirveye bu yıl, alanında uzman 24 pazarlama profesyoneli konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar pazarlama alanında edindikleri tecrübeleri dinleyicilere aktarırken, pazarlama dünyasına dair güncel gelişmeler ele alınacak. Bu yıl zirvede, markalar ve tüketici arasındaki ilişkiden hareketle 'Touch' teması işlenecek.
Glovo'nun resim sponsorluğunda gerçekleşecek zirvede, Glovo CEO'su Austin Kim de konuşmacı olarak yer alacak. Türkiye'nin önde gelen platformlarından sahibinden.com ve Yemeksepeti'nin yanı sıra Türkiye'den doğarak yurtdışına açılan ve büyük başarılara imza atan Insider ve Mosanta'dan uzmanlar zirveye katılacak. Zirveye reklam, iletişim, teknoloji, otomotiv, sağlık ve finans gibi birçok farklı sektörden konuşmacı olarak katılacak isimler ise şu şekilde belirtildi:
"Akan Abdula, FutureBright Research - Founding Partner
Banu Barbarosoğlu, sahibinden.com - Vice President of Advertising Sales
Barış Sönmez, Yemeksepeti - Marketing Director
Birim Gönülşen Özyürekli, Visa - CMO
Cem Sümbül, Teknoloji Editörü (Moderatör)
Coşkun Yeşilbaş, Diverseffect - Head of Agency (Moderatör)
Didem Namver, PepsiCo - Head of Digital Marketing and eCommerce
Güven Borça, Markam - Founder
Hande Çilingir, Insider - CEO and Co-Founder
İlyas Teker, Mosanta - Founder
Tunç Berkman, Vestel - CMO
Yasemin Özen Gürelli, Ipsos Türkiye - CCO
Zeynep Taptık Bilgen, Netcom Medya - Founding Partner
Sevinç Satıroğlu Master of Ceremony
Sosyal Müzik - Canlı Müzik Eşliğinde Atölye Çalışması
Austin Kim - Glovo Türkiye CEO
Ayşe Aslı Bozdağ - Kutsal İnek - Meditasyon
Zehra Öney, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) - President
Didem Duru, CISCO Genel Müdürü
Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Gökhan Kazar, ESL Turkey Managing Director, MENA
Tansu Kendirli, OYUNDER Yönetim Kurulu Başkanı
Doğa Oran, Teknosa Kategori ve Tedarik Zinciri GMY
Koray Yıldız, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü"