Pazarlama yöneticileri 2020'de dijitale yöneldi

‘En Etkin 50 CMO' listesi açıklandı. Listede yer alan pazarlama yöneticilerinin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, pandeminin etkisiyle bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı.

DataExpert işbirliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CMO” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan “En Etkin 50 CMO” listesinde yer alan yöneticilerin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, pandemi nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.

Yarıya yakını kadın yönetici

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CMO” 2021 listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 48'i kadınlardan oluşuyor. Araştırma listesinde yer alan CMO'lar arasında 4 kişilik ekibi yöneten pazarlama lideri de bulunuyor, 7 bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.

Yüzde 56'sı yerli şirketlerde görev alıyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan CMO'lar, bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12'sini yönetiyor. Listede yer alan CMO'ların yüzde 56'sı Türk markalarda görev alıyor.

“En Etkin 50 CMO” ödül töreni, 23 Mart Salı günü düzenlenecek CMO Summit 2021'de gerçekleşecek.