Pazarlamanın geleceği Marketing Meetup 2019'da konuşuldu

Marketing Meetup 2019, Dünyanın En İyi Öğretmeni Andria Zafirakou, Pazarlama Gurusu olarak tanınan Shed Simove gibi çok özel konuşmacıları İstanbul'da ağırladı.

Marketing Meetup, dün gerçekleştirilen etkinlikte özel isimleri ağırladı.

6 aylık yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerinin altını çizen Marketing Meetup CEO'su Necip Murat, “Bu yıl Marketing Meetup'ta “Happiness” temasıyla doğrudan hayatın kendisini sahiplendiğimiz bir içerik kurguladık. Pazarlamada ses getiren, dünyaca ünlü konuşmacıları bir araya getirdik. Her biri birinden bağımsız konularda fark oluşturmuş ve ilham veren isimlerdi. Her bir konuşmacımızın içeriği dinleyicileri gülümsetip, düşündürmesinin yanı sıra, tüketicilere daha iyi bir deneyim yaşatırken onları mutlu edebilmenin mümkün olduğunu hatırlattı” dedi.

Türkiye'den ve tüm dünyadan alanında fark oluşturan isimleri ağırlayan etkinliğin en özel konuşmacıları arasında geçtiğimiz yıl “Dünyanın En İyi Öğretmeni” ödülünü kazanan Andria Zafirakou yer aldı. Eğitimde sanatın gücünü kullanarak kreatifliğin nasıl gelişebileceğini anlatan Zafirakou, ilham veren konuşmasıyla katılımcılara farklı bir dünya sundu.

İlginç fikirleriyle geliştirdiği hediyelerden dünyada 1,5 milyon satmasıyla ünlenen Shed Simove ise üreticiliğin anahtarının nasıl açılabileceğini anlattı. Oxford'ta 'Deneysel Psikoloji' alanında uzman olan Simove, başarıya giden yolsa ipuçları paylaştı.

Dünyanın en popüler filmlerinin pazarlamalarını yürüten Hollywood Pazarlama Stratejisti Peter Adee ise “'Tutku Her Şeydir' Yaptığını sev, ya da sana ilham veren bir şey bul” başlıklı konuşmasıyla Marketing Meetup 2019'ın fark oluşturan isimleri arasında yer aldı.

Etkinliğin dikkat çeken diğer iki konuşmacısı ise dünyanın GPS'li ilk ayakkabısı gibi buluşlar yapan Dominic Wilcox ile Burning Man kültürünün dünya çapında büyümesine yön veren iletişim direktörü Megan Miller oldu.