PCT'li ihracatçılar fikri alanda 1-0 önde

Dünya Fikri Mülkiye Örgütü'nün (WIPO) bir organizasyonu olan Patent İş Birliği Teşkilatı (PCT) yoluyla ülkelere başvuruda bulunan kişi, kurum veya şirketler 152 ülkede patent işlemlerinde avantaj sağlıyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Firma olarak yapacağınız bir PCT başvurusu sizi her bir ülkede ayrı ayrı patent araştırması süreçlerinde vakit kaybetmenizin ve ekstra masraflarla karşı karşıya kalmanızın önüne geçer" dedi.

Dünya Fikri Mülkiye Örgütü'nün (WIPO) bir organizasyonu olan Patent İş Birliği Teşkilatı (PCT) yurt dışı patent başvurusu konusunda; başvuru sahiplerine büyük kolaylıklar sağlıyor. PCT yoluyla ülkelere başvuruda bulunan kişi, kurum veya şirketler tek bir başvuru ile zaman ve maliyet konusunda büyük avantajlar elde ediyor. Firmaların ya da buluş sahipleri tek bir PCT başvurusu ile 152 ülkede patent işlemlerinde avantaj sağlıyor.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, konu ile ilgili değerlendirmesinde; yurt dışına açılan veya açılmak isteyen buluş sahiplerinin emek, zaman ve maliyet tasarrufu açısından tek bir başvuru ile 152 ülkede birden PCT başvurusu yapabildiğini kaydederek, "Ülkelere; bireysel olarak yapılacak başvurular, ülke sayısı oranında artan maliyetler doğuracaktır. Bu maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda PCT süreçlerinde izlenecek yol ve yöntemler büyük bir öneme sahip. Firma olarak yapacağınız bir PCT başvurusu sizi her bir ülkede ayrı ayrı patent araştırması süreçlerinde vakit kaybetmenizin ve ekstra masraflarla karşı karşıya kalmanızın önüne geçer" dedi.

Başvuru sahibine zaman avantajı sağlıyor

PCT başvurusu olmadan, kişi veya kurumların ülkelere yapacağı tekil başvurularda rüçhan hakkından itibaren 12 ay içerisinde girmek istediği bütün ülkelere başvuru ücreti ve araştırma ücretini yatırarak giriş yapması gerektiğini anlatan Akbulut, "Devamında başvuru sahibi, araştırma raporu geldikten sonra bütün ülkelerde inceleme talebi ücretini yatırarak, inceleme sürecini başlatması gerekmektedir. Oysaki PCT yoluyla ile ülkelere giriş yaptığınız zaman ayrı ayrı araştırma süreci başlatmak yerine tek bir araştırma raporu ile ülkelere direkt olarak inceleme aşamasından giriş yapabiliyorsunuz. Bunun yanında PCT sisteminde yer alamadan, bireysel olarak ülkelere rüçhan hakkından faydalanarak giriş yapma hakkı 12 ay gibi bir süreyle kısıtlanırken PCT yoluyla yapacağınız başvurularda bu süreyi rüçhandan itibaren 30 ay gibi bir süreye uzatarak başvuru sahibine hazırlık ve karar vermesi açısından daha uzun bir süre tanımaktadır" bilgisini verdi.

Samoa'da PCT'ye dahil oluyor

Patent konusundaki farkındalığın birçok ülkede oluştuğuna işaret eden Akbulut, "Samoa 2 Ekim'de PCT sözleşmesini imzaladı. 2 Ocak 2020 itibarı ile sözleşmeye taraf olacak ülkeler arasında yer alacak. Bu tarihten sonra bu ülkeye yapılacak ve bu ülkeden yapılan patent işlemleri PCT sistemi içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Böylece Samoa ile birlikte PCT sistemine üye olan ülke sayısı 153 olacak. Bu kapsamda birçok ülke patentin önemini anladı" şeklinde konuştu.

"Firmalar markalaşma ve patent konularına daha fazla önem vermeli"

Akbulut, Türkiye'de kilogram başı ihracat değerinin 1,4 dolar olduğunu ve bu rakamı artırmak için firmaların, markalaşma ve patent konusuna daha fazla önem göstermesi gerektiğini ifade etti.

Diğer taraftan 2019'un ilk 9 aylık döneminde toplamda 101 tane PCT başvurusunun yapıldığını ifade eden Akbulut, "2018'in ilk 9 aylık döneminde bu rakam 134 olarak karşımıza çıkıyor. Oransal bazda yaklaşık yüzde 25'lik bir gerileme söz konusu bu konuda buluş sahipleri ve firmalarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Aksi halde emeğinize başkaları ortak olabilir, sizi bu konuda mağdur edebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fikri sınai ve mülkiyet hakları konusunda WIPO'nun çatısı altında bulunan Madrid Protokolü'ne yapılan başvurulara ilişkin açıklamalarda bulunan Akbulut şunları söyledi: "Yurt dışına açılmak isteyen firmalarımız marka başvurularını Madrid Protokol'ü vasıtası ile yapıyor. Marka başvurularını el aldığımızda ülkemizde ciddi bir artışın yakalandığını görüyoruz. 2018'in ilk 9 aylık döneminde 6 bin 771 marka başvurusu gerçekleştirilmiş, bu rakam 2019'un 9 aylık döneminde 7 bin 915'e yükselmiş durumda. Yani yüzde 16'lık bir yükseliş söz konusu, Madrid Protokol'üne yapılan marka başvuru sayısındaki artışın, PCT başvurularında da elde edilmesi önemli."

Akbulut, Türkiye'de ihracatın artan bir ivme ile devam ettiğine dikkat çekerek, "İhracatçıların markalaşmaya gösterdiği önemi, ürünlerini patent tescili ile yurt dışında koruma altına alınması konusunda da göstermesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.