Pedallar spor için çevriliyor

Esenyurt Belediyesi'nin bisiklet kursuna giden çocuklar, bisiklet sürmeyi ve trafik kurallarını öğrenmenin yanı sıra; aldıkları eğitimle yarışmalara hazırlanarak geleceğe umutla bakıyor.

İlçedeki çocuklara küçük yaştan itibaren spor sevgisini kazandırmaya çalışan Esenyurt Belediyesi'nin açtığı “Bisiklet” kursu yoğun ilgi görüyor. İlçe genelindeki parklarda verilen eğitim, Skate Park'ın da açılmasıyla devam ediyor. Çocuklar bu kursta; dengede kalmayı, trafikte bisiklet sürmeyi, bisiklet tamirini ve trafik kurallarını öğrenerek hem kendilerini geliştiriyor hem de bisiklet yarışmalarına hazırlanıyor.

“Kursumuza gelen çocuklar federasyon yarışmalarında”

Esenyurt Belediyesi'nde bisiklet antrenörlüğü yapan Furkan Can, eğitimlerin devam ettiğini belirterek, “Parklarımızda eğitimlerimiz hız kesmeden devam etmekte. Şehitler Parkı'nda da ‘Skate Park' açıldıktan sonra çocuklarla burada eğitim yapabilmek bizim açımızdan çok iyi, güzel etkinlikler yapmaya başladık. Bisikletliler olarak bu parkı da kullanabildiğimiz için gerçekten sevinçliyiz. Bisiklet binmeyi hiç bilmeyen çocuklarımıza öncelikle bisiklet binmeyi öğretiyoruz. Bununla birlikte diğer çocuklarımıza da trafik kurallarını, trafikte nasıl bisiklet sürülebileceğini, gece bisiklet sürdüğümüzde hangi ekipmanları kullandığımızı, kaskın önemini ve bisiklete dair tüm ayarları öğretiyoruz. Bisiklete nasıl binilirden ziyade, bisiklet sporcusu olmak isteyen çocuklara da eğitim veriyoruz. Daha önce kursumuza gelen çocuklar şu an federasyon yarışmalarında yarışıyorlar, bu anlamda gururluyuz Kursumuza yoğun bir ilgi var, tüm gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.

“Hayalim yarışmalara katılmak”

Esenyurt Belediyesi'nden aldığı kursla yarışmalara hazırlandığını söyleyen Furkan şunları ekledi: “Bir yıldır bisiklet kursuna gelmekteyim. Bu kurs sayesinde dengede durmayı, daha iyi bisiklet sürmeyi, trafikte nasıl kullanmam gerektiğini ve yolda grup halinde ilerlemeyi öğrendim. Burada sadece bisiklet sürmekle kalmayıp, bisiklet tamiratını da öğreniyoruz. En büyük hayâlim yarışlara katılmak, onun için buraya geliyorum”

6-14 yaş arası çocuklar, Salı ve Perşembe günleri verilen “Bisiklet” kursuna merkezin 0212 699 51 55 telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilir.