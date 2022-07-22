İhlas Haber Ajansı

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Pedro, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 27 Temmuz Çarşamba akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.


Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahada yapılan koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışıldı. Taktiksek ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı. Mert Hakan Yandaş ise, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Yeni transfer Joao Pedro da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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