Pegasus 2022'de misafir sayısını yüzde 33,7 artırdı

2022 yılı finansal sonuçlarını açıklayan Pegasus Hava Yolları, 2022'de misafir sayısını yüzde 33,7 artırdı, yılı 2,45 milyar euro ciroyla kapattı.

Pegasus Hava Yolları, 2022 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 yılında toplam misafir sayısını yüzde 33,7 artırarak 26,9 milyona çıkaran şirket, cirosunu yüzde 139 yükselterek 2,45 milyar euroya çıkardı. Şirketin 2022 yılı net dönem kârı ise 431 milyon euro olarak gerçekleşti. 2022 yıl sonu itibarıyla iç hatlarda 10,9; dış hatlarda 16 milyon olmak üzere toplam 26,9 milyon misafirine hizmet veren şirketin bir önceki yıla göre dış hatlarda misafir sayısı yüzde 96,4 oranında büyüdü.

Yapılan açıklamaya göre, havacılık sektöründe kısmi bir toparlanma gözlemlenen 2022 yılında, pandemi döneminde kapasitesini en hızlı geri kazanan hava yolu şirketleri arasında en önlerde yer alan Pegasus'un 2022 yıl sonunda 2,45 milyar euroya ulaşan gelirleri, son normal yıl olan 2019'a göre yüzde 41 arttı. FAVÖK marjı olarak yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaşan şirket, dünyada bu metrikte en yüksek performansı gerçekleştirdi.

2022 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, “Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizi de ciddi şekilde etkileyen depremin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız da, kaybımız da çok büyük Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şirket olarak, depremin ilk anından itibaren dayanışma kapsamında birçok çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza ve yardım kuruluşlarına destek olmak üzere ek sefer planlamaları yaptık. Bugüne kadar deprem bölgelerinden gerçekleştirdiğimiz 785 tahliye seferiyle 152 bin 950 vatandaşımızın tahliyesini sağladık ve toplam 111 ton yardım malzemesi taşıdık. Afet bölgesine gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda ise 126 bin 926 vatandaşımızı ve kurtarma ekiplerini bölgeye taşıdık. Uzun soluklu bir dayanışma sürecine ihtiyaç olduğunun farkındayız. 6 bin 852 kişilik Pegasus Ailesi olarak, depremden etkilenen vatandaşlar ve yardım ekipleri için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu günleri hep birlikte, dayanışma içerisinde atlatacağız” dedi.

“Ülkemiz, sektörümüz ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz”

Güliz Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'nin lider düşük maliyetli hava yolu olarak; ülkemiz, sektörümüz ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Kısıtlamaların gevşemesiyle birlikte artan seyahat talebini karşılamak adına operasyonel yapımızı ve tüm iş birimlerimizdeki çalışma arkadaşlarımızı hazır tutmaya özen gösterdik, kapasitemizi artırdık. Titiz ve planlı çalışmalarımız sonucu, 2022 yılını başarılı bir şekilde tamamladık. Gelirlerimiz son normal yıl olan 2019'a göre yüzde 41 arttı. FAVÖK marjı olarak da yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaşarak dünyada bu metrikte en yüksek performansı gerçekleştirdik.”

2022'de global olarak toplam hava yolcusu sayısının 2019'un yüzde 70'ini aştığının tahmin edildiğini ifade eden Öztürk, “Global enflasyonist ortam ve artan jeopolitik tansiyondan kaynaklanan zorlu faaliyet koşullarını dikkate aldığımızda, talebin bu derece güçlü bir toparlanma gösteriyor olması havacılık sektörü için iyi bir gösterge. Toparlanma henüz dünya genelinde tüm kıta ve ülkelerde eşit hızla yayılmış durumda değil; diğer bir deyişle, henüz pandeminin verdiği hasarları tam olarak atlatamadık ancak sektörde ilk beklentilerden daha hızlı bir toparlanma süreci söz konusu. Türkiye'de yolcu sayısındaki toparlanma dünya geneline göre daha hızlı ve belirgin oldu; 2022'de toplam hava yolcusu 2019'a göre yüzde 90'a ulaştı” diye konuştu.

Hedef 2023'te toplam kapasitede yüzde 20 artış

2023 yılında filosuna ekleyeceği yeni uçakların da katkısıyla toplam kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında artırmayı hedefleyen Pegasus Hava Yolları'nın mevcut planlarına göre; Cumhuriyetin 100. yılında filo büyüklüğü 100 uçak eşiğini aşacak ve büyümeye devam edecek. Şirket, filosunu yeni nesil uçaklarla genişletirken ve gençleştirirken; teknoloji ve insana yaptığı yatırımla fark oluşturmayı, sürdürülebilir havacılığı desteklemeyi, kapsayıcılık ve çeşitlilik konusuna öncülük etmeyi, ‘Türkiye'nin dijital hava yolu' olarak misafir deneyimini odak alan yaklaşımıyla seyahat deneyimini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmayı sürdürecek.