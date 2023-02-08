Pegasus Hava Yolları'dan deprem bölgesinden yapılan uçuş ve yardımlar ile ilgili açıklama

Pegasus Hava Yolları'dan deprem bölgesinden yapılan uçuşlarla ilgili açıklamada, ''Depremden etkilenen vatandaşlarımız için 7-12 Şubat tarihleri arasında Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tüm iç hat uçuşlarımız ücretsizdir. Misafirlerimiz ek seferlerimizi internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilir, rezervasyon yapabilir'' denildi.

Pegasus Hava Yolları, deprem dayanışması kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda güncel bilgileri paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sizleri Pegasus Hava Yolları'nın deprem dayanışması kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda güncellemek amacıyla bilgilendirmek istiyoruz.

Vatandaşlarımıza ve yardım kuruluşlarına destek olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, ek sefer planlamaları yapıyoruz. AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 8 Şubat 2023 07:00'a kadar toplam 22 yardım uçuşu, 86 yolcu uçuşu gerçekleştirdik.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için 7-12 Şubat 2023 tarihleri arasında Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tüm iç hat uçuşlarımız ücretsizdir. Misafirlerimiz ek seferlerimizi internet sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilir, rezervasyon yapabilir.

Kahramanmaraş ve etkilenen çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimize 6-21 Şubat 2023 tarihli uçuşları için web veya mobil uygulamamızdan ücretsiz olarak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunuyoruz. Uçuş tarihleri geçse dahi iade işlemleri 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Depremden etkilenen bölgelere yardım malzemesi ulaştırmak isteyenler Kızılay ve yerel yönetimler ile koordine ederek yardım malzemelerini Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştırırlarsa uçaklarımızla ücretsiz olarak taşıyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla AFAD'a 5 milyon TL ve Pegasus çalışanları adına Ahbap Derneği'ne 3 milyon TL bağışta bulunduk.

Depremzede minik hayvan dostlarımız için depremden etkilenen şehirlerdeki tüm havalimanlarına kabin içinde evcil hayvan taşıma kapları ulaştırdık. Sivil Havacılık kuralları çerçevesinde elimizden gelen desteği sağlıyoruz.

6 bin 852 kişilik Pegasus Ailesi olarak depremden etkilenen vatandaşlar ve yardım ekipleri için çalışıyoruz.''