Pegasus Hava Yolları'na yurt dışından ödül

Pegasus Hava Yolları, 2022 Hava Taşımacılığı Ödülleri (2022 Air Transport Awards) kapsamında ‘ATN Kurumsal Ödülü'ne (ATN Corporate Award) layık görüldü.

Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Hermes - Air Transport Organisation ile ATN - Air Transport News ortaklığında gerçekleştirilen 2022 Hava Taşımacılığı Ödülleri (2022 Air Transport Awards) kapsamında ‘ATN Kurumsal Ödülü'ne (ATN Corporate Award) layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, şirketin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle verilen ödülü, sektör liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2022 Hava Taşımacılığı Sempozyumu'nda (2022 Air Transport Symposium) düzenlenen ödül töreninde aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Mehmet T. Nane, “Bu önemli etkinliğin bir parçası olmaktan ve 2022 Hava Taşımacılığı Ödülleri kapsamında ödüle layık görülmekten dolayı mutluyuz. Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların gölgesinde geçirdiğimiz; hareketli ve bir o kadar da yorucu bir yılı geride bıraktık. Tüm olumsuzluklara rağmen; 2021 yılı sektörümüzde toparlanma sürecinin yaşandığı bir yıl oldu. 2022 yılında da filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla genişletmeye ve gençleştirmeye, misafirlerimize ‘minimum temasla seyahat' edebilmeleri için benzersiz dijital çözümler sunmaya, operasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi ‘sürdürülebilir çevre' anlayışıyla yönetmeye devam edeceğiz” dedi.

ATN - Air Transport News Editörü Alexis Maras, şöyle konuştu: “Bu yıl Pegasus'u, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi şirketlerinden biri yapan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarındaki liderliği ve taahhüdü nedeniyle ödüllendiriyoruz. CFM Leap serisi motorla çalışan A320neo'ların teslimatları, havayolu şirketini bu çevre dostu motorları kullanan ilk hava yolu yapıyor.”

Air Transport News Genel Direktörü ve CEO'su Dr. Kostas Iatrou ise ödülün verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Pegasus Hava Yolları, ‘Lider yolu bilen, yürüyen ve yol gösterendir' sözünü bir kez daha doğruladı ve sürdürülebilir havacılığa doğru giden yolu gösterdi” şeklinde konuştu.