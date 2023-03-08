Pegasus Hava Yolları'ndan istasyon isim hakkı anlaşması

Metro İstanbul ile Pegasus Hava Yolları, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın son istasyonunun isim hakkı anlaşmasına imza attı.

Anlaşma süresi 3 yıl

Anlaşmayı değerlendiren Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Toplu ulaşım sektöründe büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı pandemi sonrası dönemde dünyanın önde gelen tüm metro işletmeleri yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandı. Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir. Son yıllarda ticari alan gelirlerini artırmak için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pegasus'la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım. Yaptığımız sözleşme çerçevesinde M4 Hattımızın son istasyonunun ismi 3 yıl boyunca ‘Pegasus-Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu' olarak anılacak” dedi.

Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk ise “Şirket olarak, hava yoluyla ulaşımın kolay, erişilebilir ve uygun fiyatlı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple, yaklaşık 18 senedir uçuşlarımızın büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz evimiz olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve Sabiha Gökçen'den şehrin birçok noktasına ulaşımın kolaylaşmasını önemsiyoruz. Buradaki metro istasyonuna ismimizin verilmesi, bu yüzden bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.