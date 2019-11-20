Pegasus, IATA'nın ‘25by2025' girişimini imzaladı

Pegasus Hava Yolları, IATA üyesi hava yollarının sektörde kadın temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan ‘25by2025' girişimini dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olarak, cinsiyet dengesini sağlama konusundaki taahhütleri yerine getireceğinin sözünü verdi.

Pegasus Hava Yolları, IATA'nın '25by2025' girişimini imzaladı. IATA üyesi hava yollarının sektördeki üst düzey veya kadınların temsilinin az olduğu rollerde kadınların temsilini 2025 yılına kadar yüzde 25 veya en az yüzde 25'e kadar artırması için oluşturulan gönüllü bir girişim olan '25by2025'i imzalayan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü ve IATA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet T. Nane; Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen imza töreninde şirket bünyesinde üst düzey ya da kadınların temsilinin az olduğu rollerde cinsiyet dengesini sağlama konusundaki taahhütleri yerine getireceğinin sözünü verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet T. Nane, "Cinsiyet eşitliği, Pegasus Hava Yolları olarak bizim çok önem verdiğimiz ve etkin çalışmalar yürüttüğümüz bir konu. Şimdi de IATA'nın ‘25by2025' girişimine imza atarak şirketimiz içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir taahhütte bulunduk. Bu önemli girişimi dünyada ilk imzalayan hava yolu şirketlerinden biri olmanın da gururunu yaşıyoruz. Ne mutlu bize ki Pegasus Hava Yolları'nda pilotluktan üst düzey yöneticiliğe kadar her alanda kadın çalışanlarımızın imzası bulunuyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bu taahhüdümüz ve cinsiyet eşitliği bakış açımızla, en öncelikli hedeflerimizden biri kadın çalışanlarımızın sayısını artırmak olacak." dedi.

IATA Genel Başkanı ve CEO'su Alexandre de Juniac ise "Pegasus'un 25by2025 girişimine yönelik taahhütünü memnuniyetle karşılıyoruz. Müşterilerin her gün artan ihtiyaçlarının karşılanması konusunda vasıflı, birbirinden farklı geçmişlere ve cinsiyet dengesine sahip bir işgücü ile çalışmak çok önemli bir rol oynuyor. Havacılık, özgürlük işidir. Dünyayı bir araya getirmeyi kendine kariyer olarak seçmeyi düşünen herkes için, 25by2025 girişiminin küresel ve önemli bir sektör olan havacılıkta mevcut iş fırsatlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pegasus, 2016 yılında kadınların iş hayatındaki rolüne ve eşitlik ilkesine verdiği önemi simgelemek adına, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformuna katılan dünyadaki ilk hava yolu şirketi oldu. SHGM Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu'nun da üyesi olan şirket; kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artması, kadınların havacılıktaki niceliksel ve niteliksel rolü ve etkinliğinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket ayrıca Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk'ün eş başkanlığında kurulan ve şirketlerin satış bölümlerinde kadın-erkek dengesini sağlamayı hedefleyen Women in Sales (WiS) platformunu da destekliyor.