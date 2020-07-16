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Pegasus Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşlarını başlatıyor

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz 2020 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen’den Ağrı uçuşlarını başlatıyor.

Pegasus Hava Yolları, 20 Temmuz 2020 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen'den Ağrı uçuşlarını başlatıyor.


Havayolu şirketi Pegasus, İzmir-Ağrı seferlerinden sonra İstanbul Sabiha Gökçen'den de Ağrı'ya uçuşlarını başlatıyor. Sabiha Gökçen'den Ağrı'ya düzenlenecek seferlerin ilki 20 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek. Yapılan açıklamaya göre Sabiha Gökçen-Ağrı uçuşları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 07:30'da; Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 10:30'da düzenlenecek.


Yeni hattın biletlerinin 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu bildirildi.

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