Pegasus'a EuroFinance'ten ‘Risk Yönetimi ve Dayanıklılık' ödülü

Pegasus Hava Yolları, EuroFinance Treasury Excellence Awards 2022 kapsamında ‘Risk Yönetimi ve Dayanıklılık' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları, EuroFinance tarafından her yıl düzenlenen EuroFinance Treasury Excellence Awards kapsamında, ‘Risk Yönetimi ve Dayanıklılık' kategorisinde ödüle layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, ‘Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Ödülü', çalışanlarını koruyan ve şirketlerinin ayakta kalmasını sağlayan akıllı risk yönetimi eylemlerini hayata geçiren şirketlere veriliyor.

Ödül hakkında konuşan Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, “Havacılık pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri. Seyahat kısıtlamaları sebebiyle hiç uçuş gerçekleştiremediğimiz aylar oldu. Bu zorlu dönemde hazine işlemlerimizi yönetirken odaklandığımız ana konular, özkaynaklarımızın korunması ve pandeminin devam etmesi durumunda nakit akışımızın etkin şekilde yönetilmesiydi. Hazine pozisyonumuzu günlük olarak yöneterek bu dönemden başarıyla çıktığımıza inanıyoruz. Özellikle brent petrol fiyatlarını yakından takip ederek hedge politikamızı sürekli güncelledik. Nakit durumumuzu kontrol altında tutmak ve fonlama ihtiyacımızı karşılamak için kredi kullandık, USD cinsi Eurobond ve TL cinsi tahvil çıkardık” dedi.

Kubatoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bütün bunları bir yıl içerisinde gerçekleştirdik ve 2019 yılsonu rakamlarına yaklaşan bilanço sonuçlarımızla pandemiden güçlenerek çıkan bir hava yolu şirketi olduk. EuroFinance tarafından layık görüldüğümüz bu önemli ödül de bizim için büyük bir gurur kaynağı.”