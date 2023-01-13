Pegasus'tan sürdürülebilirlik taahhütleri içeren Ex-Im destekli ilk uçak finansmanı duyurusu

Pegasus Hava Yolları; 10 adet yeni Airbus A321neo uçağının uçak teminatlı UK Export Finance (Birleşik Krallık İhracat Kredi Kurumu) destekli finansmanı için, ilk Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredisi (Sustainability-Linked Loan - SLL) işlemini tamamladığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre küresel düzenleyici, sürdürülebilirlik yapılandırıcısı, acente ve teminat mutemedi olarak hareket eden Societe Generale tarafından yürütülen finansman; sürdürülebilirlik bağlantılı konseptin ilk kez Ex-Im destekli finansmanlara uygulanması, piyasada bugüne kadar uygulanan en büyük uçak teminatlı sürdürülebilirlik bağlantılı kredi olması ve bağımsız bir ESG (çevre-sosyal-yönetişim) derecelendirme ve analiz kuruluşu tarafından sağlanan bir İkinci Taraf Görüşü'yle doğrulanan ilk kredi olmasıyla dikkat çekiyor.

Finansman koşulları, Pegasus Hava Yolları'nın uçuş kaynaklı karbon emisyonu yoğunluğu ve yönetim pozisyonlarında cinsiyet dengesi olmak üzere, sürdürülebilirlikle bağlantılı iki temel performans göstergesindeki hedefleriyle ilişkilendiriliyor. 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma taahhüdünde bulunan Pegasus; çevresel hedeflerine ulaşmak için filo optimizasyonu, operasyon verimliliği ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarından faydalanacak. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşmak için ise cinsiyet dengesini destekleyen ve uzun süredir devam eden taahhütlerinden yararlanarak bu konudaki pozisyonunu daha da güçlendirecek.

“Dünyada bu yenilikçi işleme öncülük etmekten gurur duyuyoruz.”

2030 yılına kadar uçuşlarındaki karbon yoğunluğunu azaltmak ve aynı dönemde yönetimde kadın payını artırmak için iddialı hedefler belirlediklerini ifade eden Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Kubatoğlu, “Bizim için bir dönüm noktası olan bu işlemi Societe Generale ile birlikte tamamladığımız için mutluyuz. Sürdürülebilirlik bağlantısını, UK Export Finance'in izniyle bir Ex-Im destekli krediye dahil etmekten dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Bu işlemle karbon emisyonu ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Kendi alanında bir ilk olan bu işlemde, hem çevresel çalışmalar hem de sosyal inisiyatifler konusundaki hedeflerin ele alınması bizim için özellikle önemliydi. Sürdürülebilirlik ve sosyal taahhütlerimizi yerine getirirken, dünyada bu yenilikçi işleme öncülük etmekten gurur duyuyoruz.”

Societe Generale Küresel Havacılık Finansmanı Başkanı Yann Sonnallier ise “Societe Generale, bu dönüm noktası niteliğindeki işlemde Pegasus Hava Yolları ve UK Export Finance ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyor. Pegasus Hava Yolları'nı iddialı çevresel ve sosyal gelişim stratejisiyle destekleyerek sektörün karbondan arındırılmasına ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.