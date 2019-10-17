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Pegasus'un 2020 yaz sezonu biletleri satışta

Pegasus Hava Yolları, 2020 yaz sezonunu yurt içi ve yurt dışı uçuşları biletlerini dijital kanallarında satışa açtı.


Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, heyecanla beklenen 2020 yaz sezonu biletlerini özel fiyatlarla satışa açtı. Yapılan bilgilendirmede; 22 Ekim'e kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihleri arasında yurt içine ve yurt dışına avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalayacak.


Pegasus'un mobil uygulamasını indirmek isteyenler, Apple Store ve Play Store'dan uygulamaya ulaşabilir.

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