Pegasus'un 2020 yaz sezonu biletleri satışta

Türkiye'nin dijital havayolu Pegasus, heyecanla beklenen 2020 yaz sezonu biletlerini özel fiyatlarla satışa açtı. Yapılan bilgilendirmede; 22 Ekim'e kadar 2020 yaz sezonu biletlerini flypgs.com ya da Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alan misafirler, 29 Mart-24 Ekim 2020 tarihleri arasında yurt içine ve yurt dışına avantajlı fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalayacak.

Pegasus'un mobil uygulamasını indirmek isteyenler, Apple Store ve Play Store'dan uygulamaya ulaşabilir.