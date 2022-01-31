Pegasus'un “Yarınlara Uçuyoruz” projesinde yeni dönem başlıyor

Pegasus Hava Yolları'nın gençlerin güçlenmesiyle ilgili fikirleri desteklemek üzere başlattığı sosyal sorumluluk projesi “Yarınlara Uçuyoruz” da yeni dönem başlıyor.

Pegasus Hava Yolları'nın gençlerin güçlenmesiyle ilgili fikirleri desteklemek üzere 2018 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi “Yarınlara Uçuyoruz” da 3'üncü dönem başlıyor. Şubat 2022 - Mart 2023 tarihleri arasında Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV) yürütücülüğünde ilerleyecek proje kapsamında; 3 sivil toplum kuruluşunun doğrudan 18-29 yaş arası gençleri hedefleyen çevrim içi ya da yüz yüze projelerine destek verilecek. STK'lar projeleriyle yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Değerlendirme kriterleri doğrultusunda teknik ön elemeden geçirilecek başvurular, projenin Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak seçimle belirlenecek. Gençlik alanıyla kesişen ve havayolu şirketi tarafından sahiplenilen toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre gibi konulara katkı sunan projeler seçim aşamasında önceliklendirilecek. “Yarınlara Uçuyoruz” projesi kapsamında, ‘Çevreyi koruma ve iklim değişikliğine karşı mücadele', ‘gençlerin iyi olma hali', ‘dijital okuryazarlık ve dijital güvenlik' olmak üzere 3 farklı tematik alanda gençlerin güçlenmesini hedefleyen projeler desteklenecek.

Daha kapsamlı destek

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Gençleri önemsiyoruz ve topluma değer oluşturmaları için gençleri desteklemenin önemine yürekten inanıyoruz. Onların güçlenmesiyle ilgili üretilen kıymetli fikirlerin hayata geçirilebilmesi için desteğin şart olduğunu da biliyoruz. Bu düşüncelerle başlattığımız Yarınlara Uçuyoruz projemizde 3'üncü dönem başlıyor. Bu yeni dönemde, gençlik alanında çalışan STK'ların projelerine daha kapsamlı destekler sunmayı hedefliyoruz. En öncelikli hedefimiz ise özellikle pandemi sebebiyle umutsuzluğa kapılan gençlerimizin güçlenmesine katkı sağlayabilmek” dedi.