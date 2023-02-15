Pek çok ülkeden gelen 11 tır çadır, İstanbul'dan askeri kargo uçaklarıyla yola çıktı

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların Adana'ya iniş yapacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde kurulan çadırlara yerleştiriliyorlar. Deprem bölgeleri için pek çok ülkeden gelen 11 tır çadır, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan askeri kargo uçaklarıyla yola çıktı. Çadırlar, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu'nda (UNHCR) topladı.

Karayolundan 11 tır ile gönderilen çadırlar, AFAD koordinasyonunda belirlenen ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacak. Çadırları taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 kargo uçağının Adana'ya iniş yapacağı öğrenildi.