İhlas Haber Ajansı

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Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 korona virüs vakası tespit edildi

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yaptığı açıklamada, 5’i sporcu ve takım görevlileri, 1’i personel olmak üzere 6 yeni korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yaptığı açıklamada, 5'i sporcu ve takım görevlileri, 1'i personel olmak üzere 6 yeni korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı.


Kış Olimpiyatları, Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliğinde, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı “kapalı devre” sisteminde gerçekleştiriliyor.


Kış Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan “kapalı devre sisteminde” 6 korona virüs vakası tespit edildiği bildirildi.

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