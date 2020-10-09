Pelin Akil-Anıl Altan çifti ikiz bebekleriyle yeni reklam filminde

Türkiye'nin en sevilen ve sosyal medyada en çok takip edilen ünlü çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ikiz kızları Alin ve Lina ile birlikte marka yüzü oldukları külot bez markasının yeni reklam filminde rol aldı.

Gün boyunca süren çekimler, içinde bulunduğumuz dönem nedeniyle maksimum hijyen tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi. Markanın yeni ürünlerinin tanıtıldığı reklam filminde, Pelin Akil-Anıl Altan çifti ürünlerin faydalarını ve nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatıyor.