Pelin Çift ve Erhan Altunay'ın yeni kitabı ‘İstanbul'un Gizli Tarihi' raflarda yerini aldı.

Pelin Çift ile Gündem Ötesi Kitaplığı'nın yeni kitabı İstanbul'un Gizli Tarihi Destek Yayınları'ndan çıktı. Paganizm ve ezoterik öğretiler araştırmacısı, yazar Erhan Altunay ile Pelin Çift, kitapta bu kutsal şehrin neden güç odaklarının hedefinde olduğunu anlatıyor. Konuyu anlamak ve anlatmak için sembollerin ve ezoterik tarihi öğrenmenin önemine de değinilen kitapta İstanbul'un tarihten günümüze önemi okurlarla paylaşılıyor.