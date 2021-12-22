Pelkas 53 gün sonra 11'de yer aldı

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas, 53 gün aranın ardından Karagümrük mücadelesinde 11'de forma giydi.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, 53 gün sonra 6 maçın ardından 11'de yer aldı. Yunan oyuncu, ligde en son 11. haftada oynanan Konyaspor maçında 11'de forma giymiş, sonraki hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinden oyuna dahil olmuştu. Pelkas, sonraki 5 maçta ise kadroda yer almasına rağmen süre alamazken, Karagümrük mücadelesinin 63. dakikasında yerini Serdar Dursun'a bıraktı.