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Pelkas sakatlandı, oyundan çıktı

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edemedi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık sebebiyle Göztepe mücadelesine devam edemedi.


Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Göztepe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 31. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen 28 yaşındaki futbolcu yerini Attila Szalai'ye bırakırken, tribünlerin yoğun desteği altında saha kenarına geldi.

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