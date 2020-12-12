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Pelkas yine tamamlayamadı

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçının 71.

dakikasında oyundan alındı. Yunan futbolcu böylece sahada yer aldığı 8 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyemedi.


Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Dimitris Pelkas yine maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 71. dakikasında oyundan alınan Yunan futbolcu yerini Novak'a bırakırken, bu sezon ligde forma giydiği 8 müsabakada da 90 dakika sahada kalamadı.


Yunan oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon 8 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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