''Pelvik ağrılar zihinsel ve psikolojik yıpranma, yorgunluğa neden olabilir''

Dr. İsmail Erhan Mumcuoğlu, ''Pelvik ağrılar genelde ani, yoğun ve kısa sürelidir. Beraberinde bulantı, kusma, terleme olabilir. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yıpranma, yorgunluğa neden olabilir'' dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Dr. İsmail Erhan Mumcuoğlu, özellikle kadınlarda sıkça karşılaşılan pelvik ağrılara karşı uyardı. Dr. Mumcuoğlu, pelvik ağrıların kasık, karın ve alt bölgesi, göbeğin alt tarafına yerleşen ağrı olduğuna dikkati çekerek, ''Sırtın altına ve kalçalara doğru pelvik ağrı yayılabilir.Genelde ani, yoğun ve kısa sürelidir. Beraberinde bulantı, kusma, terleme olabilir'' dedi.

''Uykusuz bırakabilir''

Pelvik ağrıların erkeklere göre kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Dr. Mumcuoğlu, şöyle devam etti: ''6 aydan daha uzun sürebilirler, bu tip ağrılar kronik olarak kabul edilirler ve sıklıkla uykusuzlukla beraberdir. Tıbbi yardım gerektirirler. Ani kasılmalarla birliktedirler.Kalça ağrısı yanıcı tiptedir. Ancak her zaman kalça içi bir sorun olduğuna işaret etmez. 2 haftada iyileşmeyen ve devamlılık gösteren kalça ağrısının dikkatlice tetkik edilmesi gerekir. Pelvik ağrı nedeninin bulunması zordur ve süreç gerektirir. Tedavisi nedene göre değişiktir. Jinekolojik olabilir. Bazen psikojenik olduğu üzerinde durulur. İlerleyen pelvik ağrı günlük yaşamda aksamalara neden olur. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yıpranma, yorgunluğa neden olabilir. Lokomotor sisteme bağlı olan sebepler arasında çeşitli bursitler,radikulopatiler tendinitler sayılabilir. Dikkatli bir fizik muayene ile bunlar ayrılabilir.Tedavi çok sebepli olduğundan nedene yöneliktir''.