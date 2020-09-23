İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pemra Özgen'e Mcnally engeli

Roland Garros elemeleri ilk tur maçına dünya 120 numarası, 3 numaralı seri başı Amerikalı Catherine Mcnally karşısında çıkan Pemra Özgen, başa baş bir mücadele sergilediği buluşmadan 7-5, 3-6, 5-7’lik setlerle mağlup ayrıldı.

Roland Garros elemeleri ilk tur maçına dünya 120 numarası, 3 numaralı seri başı Amerikalı Catherine Mcnally karşısında çıkan Pemra Özgen, başa baş bir mücadele sergilediği buluşmadan 7-5, 3-6, 5-7'lik setlerle mağlup ayrıldı.


Servis oyunlarını oldukça iyi domine eden Pemra ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı. Özgen ikinci sete servisini kırdırarak başladı. 7. ve 9. oyunda da Mcnally Özgen'in servisini kırarak skoru 6-3 yaptı ve maçı karar setine taşıdı.


Karar setinde de kıyasıya mücadele devam etti. Özgen 2-0 geride olduğu sette 2 kez servis kırarak skoru 4-2'ye taşıdı fakat kazanmak için yeterli olmadı. Üçüncü sette 24 winnerla oynayan 2001 doğumlu Mcnally skoru 7-5 yaparak tur atlayan isim oldu. Özgen 2 saat 41 dakikalık mücadele sonunda Roland Garros elemelerine veda etti.


Elemelerin ikinci turunda mücadele edecek milli sporcu Çağla Büyükakçay'ın dünya 202 numarası Sırp raket Natalija Kostic ile karşılaşacağı maç yarın 2. kortta TSİ 11.00'de başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.