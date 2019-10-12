Pendik 4. Geleneksel Kitap Fuarı kapılarını açtı

Geleneksel Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 20 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda eski kitapların yer aldığı sahaflar çarşısı da yer alıyor.

Pendik Belediyesi'nin her yıl düzenlediği geleneksel kitap fuarının dördüncüsü kapılarını ziyaretçilere açtı. Kitap kurtları sahildeki etkinlik alanında yer alan fuara akın etmeye başladı. Pendik sahilde gerçekleşen kitap fuarının açılışı öncesi Barış Pınarı Harekatı'nda göreve alan askerlerin ve şehitlerin anısına saygı duruşunun ardında İstiklal Marşı okundu.

Tarihten kişisel gelişime, romandan ansiklopediye kadar farklı türlerde binlerce kitabın bulunduğu fuarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kitapseverleri Sahaflar Çarşısı bekliyor. 11 Ekim ile 20 Ekim arasında açık olacak fuarda 80 yayınevi ile binlerce kitap bulunuyor. Fuar kapsamında 80 yazarın imza günü gerçekleşecek.

Kitap fuarı hakkında bilgi veren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “4. düzenlediğimiz kitap fuarının açılışını gerçekleştirdik. Kültür- sanat sezonunu da açmış olduk bu vesile ile. İlk programını fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar hocamızın İstanbul ve Pendik'ten oluşan fotoğraf sergisiydi. Yüzlerce kitap evinin bulunduğu ve sanatçıların katılacağı fuar olacak. Pazartesi günü edebiyat festivalimiz var. Sahaflar çarşını Pendik'e getirdik. Ucuz kitap temin etmek isteyen kardeşlerimize burada imkan sağlamış olduk. Dolayısıyla güzel bir sezon olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.