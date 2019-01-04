Pendik açıklarında yanan gemiyi söndürme çalışmaları havadan görüntülendi

Pendik'de sabah saatlerinde yangın çıkan gemi havadan görüntülendi. Görüntülerde, soğutma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

Pendik açıklarında sabah saatlerinde Togo bayraklı M/V Mark isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar yangına müdahale etti. Gemide bulunan 15 mürettebat kurtarıldı. Soğutma çalışmaları devam eden gemi havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü görülüyor.