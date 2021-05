Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Etraftaki 13 tane binanın ciddi hasarları var”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik'te patlamanın meydana geldiği metro istasyonu inşaatında incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Cin, “Etraftaki 13 tane binanın ciddi hasarları var” dedi.

Pendik Kaynarca'da bulunan İBB metro istasyonu inşaatında saat 19.40 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki iş yeri ve apartmanların camları paramparça olurken, şantiyede çalışan bir işçi hafif yaralandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de paylamanın meydana geldiği metro inşaatına giderek incelemelerde bulundu. Patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Cin, “Hepimize geçmiş olsun. Saat 19.40 saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro çalışmaları esnasında bir dinamit patlatmasıyla ilgili bir olay. Bugün belli zamanlarda kontrollü bir şekilde dinamit patlaması oluyor zemin sert olduğu için. Bugünkü patlamayı ertelemişler arkadaşlar. Ama boş olan kapsüllerin de imhası gerekiyor. Dolayısıyla o boş kapsüllerin imhası esnasında bir ani patlama meydana geliyor ve etrafta ciddi bir hasar meydana gelmiş. Elhamdülillah can kaybıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Bir işçimizin çok hafif yaralandığını duyduk. Tedavisi yapıldı. Bir vatandaşımızın da biraz heyecana kapılıp paniklediğiyle ilgili bir haberimiz var. Onda da bir sıkıntı yok. Ama etraftaki 13 tane binanın ciddi hasarları var. Onunla ilgili de tespitler yapılıyor. Can kaybı olmaması bizi memnun etti. İnşallah tedbirli şekilde bundan sonraki süreçte çalışmalar devam edecektir. Maalesef binalarda ciddi hasar var. 13 tane binanın hasar tespit çalışmaları şu anda yapılıyor. Diğer yerlerde de varsa onlar da yapılıyor ama can kaybıyla ilgili bir sıkıntı yok. Tabii vatandaşlarımızın ciddi bir tedirginliği olmuş. Onun için kendilerinden özür diliyoruz. İnşallah tedbirli bir şekilde çalışmalar bundan sonra devam eder. Benim şantiye şefiyle görüşme imkanım oldu. Şu anda onlarında da burada olmadığını ama buraya geleceklerini söylediler. Bekliyoruz. Yüz yüze kendileriyle görüşeceğiz. Son bilgileri de onlardan almış olacağız inşallah” dedi.