Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İBB'nin 432 konutu hak sahiplerine vermemesi üzerine konuştu: “İBB, gecekondu sahiplerine dairelerini tahsis etmemekle bir suç işliyor, biz bunun peşindeyiz”

İBB'nin hak sahiplerine 432 konutu vermemesi üzerine konuşan Başkan Ahmet Cin, “Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal Büyükşehir Belediye Başkanıyken yapılan ve bitirilen yaklaşık 432 tane konutun gecekondu sahiplerine teslim edilmesi gerekiyordu. Ama mevcut belediye başkanı göreve geldiği andan itibaren gecekondu sahiplerine daireleri tahsis etmemekle beraber bir suç işliyor. Dolayısıyla biz bunun peşindeyiz. Duyuyoruz ki şu anda o dairelere başka birileri yerleştirilmek suretiyle o gecekondu sahiplerinin hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor” dedi.

Pendik Belediyesi, "Pendik 2023 Vizyon Buluşmaları"nın ilkini gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Programa; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve çok sayıda STK Temsilcileri katıldı. Başkan Ahmet Cin, programda, seçimden bugüne kadar yapılan hizmetleri aşama aşama anlattı. Ve son 3 buçuk yılda gerçekleştirilen projeler, hizmetler ve yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Başkan Cin, Pendik'in İstanbul'da son 3 buçuk yılda en fazla yatırım yapan ilçe konumunda olduğunun altını çizdi.

“3 buçuk yıldan beri yatırım olarak İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçe konumundayız”

Pendik Vizyon Buluşmaları programında, son 3 buçuk yıllık projelerine ve hizmetlerine değinen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bu 3 buçuk yıllık süre zarfında Pendik kamuoyuna ve İstanbul kamuoyunu aydınlatmak adına bir sunum gerçekleştirmiş olduk. Bu sunumda yaptığımız faaliyetleri, projelerimizi, devam eden projelerimizi ve bundan sonra planlamış olduğumuz projelerimizi ifade etmeye çalıştık. Şu anda 3 buçuk yıldan beri yatırım olarak İstanbul'da en fazla yatırım yapan ilçe konumundayız. Yine sosyal belediyecilik anlamında, en fazla sosyal belediyecilik anlamında yardım yapan belediye konumundayız. Bunun mutluluğunu, gururunu Pendikli vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Onların desteği ve duasıyla da birlik beraberlik içinde bu çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de devam ettireceğiz. inşallah 2023, hayırlı olacak.” dedi.

“Duyuyoruz ki şu anda o dairelere başka birileri yerleştirilmek suretiyle o gecekondu sahiplerinin hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor”

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin devamında, İBB'nin gecekonduda yaşayan hak sahiplerine 432 dairelerinin tahsis edilmediğini ve o dairelere başka birilerinin yerleştirilmek istendiğini söyledi. Başkan Cin, “Maalesef İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi, gecekondu sorunu. Bu gecekondu sorunu aslında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı zamanından beri projelendirilen planlanan bir çalışmaydı. Bu çalışmanın neticesinde Pendik'te 1994 senesine geldiğimizde yaklaşık 12 bin 500 tane gecekondu vardı. Bununla ilgili çalışmalar belli bir noktaya gelmişti. En son rahmetli Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal Büyükşehir Belediye Başkanı iken yapılan ve bitirilen yaklaşık 432 tane konutun bitirilerek ve gecekondu sahiplerine teslim edilmesi gerekiyordu. Ama mevcut belediye başkanı göreve geldiği andan itibaren büyükşehir meclisinden oy birliğiyle bu kararın tahsislerin geçmiş olmasına rağmen mevcut belediye başkanı gecekondu sahiplerine daireleri tahsis etmemekle beraber bir suç işliyor. Dolayısıyla biz bunun peşindeyiz. Şu anda gecekonduda yaşayan 432 tane hak sahibine, bu hazır olan dairelerin tahsisinin hızlı bir şekilde yapılmasını istirham ediyoruz. Duyuyoruz ki şu anda o dairelere başka birileri yerleştirilmek suretiyle o gecekondu sahiplerinin hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz Bunun takibini yapacağız. Yakın zamanda bununla ilgili çalışmalarımızı inşallah sizlerle paylaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.