Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e Altın Karınca ödülü

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 'Akıllı Teknolojiler ve Pendik' projesiyle Altın Karınca'da ödüle layık görüldü. Başkan Cin, “İnsanlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri, projeleri devreye almaya çalışıyoruz” dedi.

İyi uygulama örneklerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak üzere, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlamayı amaçlayan Altın Karınca ödülleri sahiplerini buldu. Törende, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Akıllı Şehir Uygulamaları alanında ödüle layık görüldü. Ödül alan projeleri 'Akıllı Teknolojiler ve Pendik' hakkında bilgi veren Başkan Cin, Türkiye'de ilk defa teknolojik sistemle rögarlardaki su seviyesinin yüksekliğini ölçen, hava sıcaklığını, hava yoğunluğunu, hava derecesini değişik yerlerden çevre kontrolü yapan bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

“İnsanlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri, projeleri devreye almaya çalışıyoruz”

Ödül alan projeleri hakkında konuşan Başkan Ahmet Cin, “Aslında tüm kategorilerde hizmetlerimizin, projelerimizin olduğunu biliyoruz. Biz sadece teknolojiyi iyi kullanan, yapay zekayı iyi kullanan bir belediye olarak bu özelliğimizi bu dönemde öne çıkarmak adına bu kategoride önemsedik ve buraya iletmiş olduk. Bu ödüller bizi motive etme açısından ekip arkadaşlarımız için önemli. Türkiye'de ilk defa teknolojik sistemle rögarlardaki su seviyesinin yüksekliğini ölçen, hava sıcaklığını, hava yoğunluğunu, hava derecesini değişik yerlerden çevre kontrolü yapmak suretiyle merkezimize ileterek insanlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri, projeleri devreye almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız da bu şekilde devam edecek” dedi.