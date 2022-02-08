Pendik Belediye Başkanı Cin: "Kar olayından sonra maalesef Göçbeyli'de de yeni bir zafiyet ile karşı karşıyayız"

Pendik'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sera bölgesinde yapılan köprünün inşaatı yarıda kalınca, iddiaya göre şiddetli yağmurun da etkili olmasıyla dere taştı. Dereden taşan sular nedeniyle çevredeki seralar sular altında kalırken, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Başkan Ahmet Cin, “Maalesef önceki kar olayından sonra bu tedbirlerin mutlaka önceden alınması gerekiyordu. Göçbeyli'de de yeni bir zafiyet ile karşı karşıyayız” dedi.

Pendik'te İBB tarafından 2021 yılında yapımına başlanan Göçbeyli Köyü Köprüsünün inşaatı yarım kalması nedeniyle dere yatağı küçültüldü. Etkili olan sağanak yağışın da etkisiyle dere taştı. Derenin taşması nedeniyle çevredeki seralar sular altında kaldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, olay yerinde incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Göçbeyli halkının sıkıntılarını dinleyerek vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Öte yandan İBB çalışanlarının tıkanan köprünün menfezlerini iş makinalarıyla açmaya çalıştığı görüldü.

“2021'in Temmuz ayında bitmesi gereken bir köprü inşaatı hala bitmedi”

Konuya ilişkin açıklamalarda da bulunan Başkan Cin, “Maalesef önceki kar olayından sonra bu tedbirlerin mutlaka önceden alınması gerekiyordu. İBB Sözcüsü basından duyuru yaptı şiddetli yağmur yağacak diye ama tabii vatandaş zaten bunları biliyor. Bunları aslında yönetimin kendilerine söyleyip buna göre tedbir alması gerekiyordu. Maalesef burada da böyle bir tedbir konusunda zafiyet yaşanmış durumda aslında 2021'in Temmuz ayında bitmesi gereken bir inşaattır. Yıl sonuna doğru tekrar bir süre uzatımı alınmış, maalesef bu yağmurlar başlamadan aslında buranın bitirilip kullanılır konumda olması gerekiyordu” dedi.

“Pendik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışacağız”

Konuşmasının devamında Başkan Ahmet Cin, “Maalesef bir yeni zafiyet ile karşı karşıyayız. Buradaki mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Biz Belediye olarak yapılması gereken yardım ve tanzim konusunda elimizden geleni yapacağız. Pendik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Bir an önce de bu köprünün bitirilmesi ile ilgili buradan isteğimizi vatandaşlarımızın adına dile getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.