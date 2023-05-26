Pendik Belediyesi, deprem bölgesine yardımlarına devam ediyor.

İhtiyaç malzemeleri ile dolu olan yardım tırı Hatay Antakya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Pendik Belediyesi deprem bölgesine yaptığı yardımlarına devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren yardım çalışmalarına başlayan Pendik Belediyesi, bir yeni tırını daha deprem bölgesine gönderdi. İçi yardım malzemesi dolu olan yardım tırı, Pendik'ten Hatay Antakya'ya gitmek üzere yola çıktı. Yardım tırında ihtiyaç sahibi depremzedeler için gıda ürünleri, temel ihtiyaç malzemeleri gibi ürünler yer alıyor.

Bölgedeki çalışmalar devam ediyor

Pendik Belediyesi deprem olduğu günden bu yana bölgede yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Görev bölgesi olan Hatay Antakya'da Pendik İlçe Müftülüğü koordinesiyle günlük sıcak yemek ikramı yapılıyor. Bunun yanı sıra dezenfeksiyon çalışmaları, içme suyu temini, bölge temizliği, süpürme gibi temizlik çalışmaları ve AFAD koordinasyonuyla lojistik destek de ekiplerce devam ediyor. Pendik Belediyesi depremzedelerin yanında olarak onları yalnız bırakmıyor.