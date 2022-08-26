Pendik Belediyesi 'Evde Refakat Hizmeti'ne devam ediyor

Pendik Belediyesi “Evde Refakat Hizmeti” ile yatalak hastalara evlerinde eşlik etmeye devam ediyor. Hizmetten yaş şartı aranmaksızın yatalak raporu(epikriz) olan hasta vatandaşlar yararlanabiliyor. Başvuru yapılan evlere giden ekipler hastanın ihtiyaçlarını gidererek refakat ediyor. Bu sayede hem hastanın konforu sağlanıp yaşam kalitesi iyileştiriliyor hem de hasta yakınlarının günlük ihtiyaçlarını gidermeleri için zaman sağlanıyor. İlçe genelinde sene başından itibaren 31 aileye haftada 1 gün olmak üzere saat 9.00-17.00 arası Evde Refakat Hizmeti veriliyor.

Sağlık hizmeti olmayan Evde Refakat Hizmeti'nde hastanın konforu ve günlük ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor. Görevli refakatçi hastanın alması gereken ilaçların takibini yaparak tüm ilaçlarını zamanında içmesini sağlıyor. Bunun yanında hasta odasının havadar tutulmasınayatalak hastaların sürekli yatmalarına bağlı olarak gelişebilecek yatak yaralarını önlemek için hastalara iki saatte bir pozisyon vererek yön değiştirmelerini ve dönmelerine dikkat ediyor. Hizmet dahilinde hasta durumuna göre kitap okuma, sohbet etme gibi sosyal aktiviteler de yapılıyor. Hastanın tuvalete gitmesine, yemek yemesine, üstünü değiştirmesine ve kişisel temizliği yapmasına da yardımcı olan refakatçi istek dahilinde hastaya belli periyotlarda sabunlu bez ile silme banyosunu yaptırarak saçlarını ve tüm vücudunu temizleyerek refahlamasını da sağlıyor. Yürüyebilen hastalara ev içerisinde kısa süreli yürüyüşler ve yatak içi-dışı egzersizlerini yaptırarak hastanın motivasyonunu sağlıyor.