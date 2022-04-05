Pendik Belediyesi, iftara yetişemeyenlere iftariyelik dağıtıyor

İftar saatine denk gelen ve yolda olan vatandaşlar Pendik'te farklı noktalarda dağıtılan ikramlarla iftarını açıyor.

Ramazan'ın ilk gününden itibaren Pendik'in farklı bölgelerinde iftarlık paketler dağıtılmaya başlandı. Pendik Köprüsü Kurtköy-Tuzla Yönü, Tersane Köprüsü Pendik-Tuzla Yönü, Kemal Tahir Kütüphanesi, Tavşantepe Metro Çıkışı ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil önünde özenle paketlenmiş iftariyelik ikramlıklar vatandaşlara dağıtılıyor. Paketin içinde sandviç, meyve suyu ve su bulunuyor. İftara yetişemeyen vatandaşlar ikramlıklarla oruçlarını açabiliyor. Ramazan boyunca sürecek olan hizmette günde bin adet ikramlık dağıtılacak.