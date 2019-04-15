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Pendik Belediyesi Toplu Çalışma Programı başlattı

Pendik Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarının daha verimli gerçekleştirilmesi amacıyla “Toplu Çalışma Programı” başlattı.

Ramazan'a kadar tüm sokak ve caddelerin elden geçirileceğini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Yeni döneme yeni bir hareketle girelim istiyoruz.” dedi.


Geçtiğimiz hafta mazbatasını alarak göreve başlayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in talimatıyla Pendik'in cadde ve sokaklarında belediye ekipleri tarafından ortak çalışma programı başlatıldı. Fen işleri, Temizlik İşleri, Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her gün bir bölgede aynı anda çalışma yapıp noksanları giderecek. Asfalttan bitki bakımına, ızgara temizliğinden hurda araçların toplanmasına kadar pek çok iş ekiplerin ortak çalışmasıyla aynı anda gerçekleştirilecek.


İlk gün Sapanbağları, Yeşilbağlar ve Yeni mahallede çalışma yürüten ekipleri ziyaret ederek başarılar dileyen Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Yeni bir döneme yeni bir hareketle girelim istiyoruz. Ramazan ayına kadar tüm sokak ve caddeleri elden geçirip kentin adeta röntgenini çekeceğiz” dedi.

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