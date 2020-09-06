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Pendik Belediyesinden Giresun'a yardım eli

Pendik Belediyesi, sel ve heyelan felaketi yaşayan Giresun’a gıda kolisi yüklü kamyon gönderdi.

Pendik Belediyesi, sel ve heyelan felaketi yaşayan Giresun'a gıda kolisi yüklü kamyon gönderdi. Şehre ulaşan gıda kolileri Dereli'de afetzedelere teslim edildi. Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Yaralarımızı hep beraber saracağız” mesajı verdi.


Pendik Belediyesi, sel ve heyelan felaketinden etkilenen Giresun'daki afetzedelere gıda kolisi yüklü kamyon gönderdi. “Yaşanan Sel Felaketinden Etkilenen Giresun Halkının Yanındayız” yazılı pankartların asılı olduğu kamyon şehre ulaştı. İçerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı gıda kolileri Dereli ilçesindeki afetzedelere teslim edildi. Giresun halkının yanında olduklarını söyleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Bölgedeki afetzede kardeşlerimize destek olmak amacıyla gıda kolilerini gönderdik. Yaralarımızı hep beraber saracağız” dedi.

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