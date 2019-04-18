Pendik Belediyesine “Düşük Karbon Kahramanı” Ödülü

Ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırarak çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan tesis, aynı zamanda karbondioksit salınımı miktarını da azaltmasıyla bu ödüle layık görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından verilen Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri sahiplerini buldu. Karbon yönetimi konusunda kamu ve özel sektörde yürütülen başarılı uygulamalar arasında yapılan elemeler sonucunda Pendik Belediyesi “Düşük Karbon Kahramanı” seçildi. Tam Otomatik Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma Tesisi Projesiyle Pendik Belediyesi bu ödüle layık görüldü. Ödüller, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Geri dönüşümle Karbondioksit salınımını azaltıyor

Tam Otomatik Ambalaj Atıklarını Toplama ve Ayırma Tesisi Projesi kapsamında 2018 yılı 16.742.090 kg ambalaj atığı toplanarak ayrıştırma işlemi yapıldı. Toplanan ve ayrıştırılan ambalaj atıklarının %50'si kağıt, %8'i plastik ve % 1'er oranla cam ve metal atıklarından oluştu. Bu kapasiteyle çalışması sonucunda Pendik İlçesi nüfusu açısından değerlendirme yapıldığında kişi başı 1,04 kg eşdeğer CO2 (karbondioksit) azaltımı sağlamış oldu.