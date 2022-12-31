Pendik D-100 Karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik D-100 Karayolu Kaynarca mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki 34 CTM 458 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden N.A'nın kullandığı 34 ZP 7498 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 ZP 7498 plakalı otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, N.A'nın aracında bulunan eşi T.A. arka koltukta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.