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Pendik Devlet Hastanesi'nin geçici ek hizmet binası tamamlandı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Pendik Devlet Hastanesi otoparkına geçici olarak ek hizmet binası inşa edildi.

İnşa edilen ek hastane binası havadan görüntülendi.


Pendik Belediyesi tarafından Pendik Devlet Hastanesi otoparkına inşa edilen ek hizmet binası tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı geçici prefabrik yapıyla hastanenin artan oda ihtiyacı karşılanmış oldu. 215 metrekare büyüklüğüne sahip yapıda 21 metrekare büyüklüğünde doktor odası ve hastalar için de 11 adet oda bulunuyor. Ek bina korona virüsü salgın mücadelesinde kullanılacak. İnşa edilen ek hastane binası havadan görüntülendi.

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