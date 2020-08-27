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Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı

Pendik’te ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı.

Pendik'te ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı. Yaralan ambulans şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta ambulansın patlayan lastiğini değiştiren Yusuf D. silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurulan ambulans şoförü Yusuf D. kanlar içinde yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Yusuf D.'ye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kurşunların hedefi olan ambulans şoförü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.



Olay anı güvenlik kamerasında


Pendik'te ambulans şoförüne saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulans şoförü aracın lastiğini değiştirdiği esnada yoldan geçen şüpheli şahıs, Yusuf D.'nin yanına yaklaştı. Şüpheli şahıs belinden çıkardığı silah ile ambulans şoförüne ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yusuf D. kanlar içinde yere düşerken şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.


Olayı anlatan Serkan Altın, "Uyuyorduk ilkten silah sesleri duyduk. Sonra bir ağabey vardı vurulan. Bağırdı sonradan abla bağırdı. Biz camdan baktık ağabey yerde yatıyordu. Abla zaten sağlık personeli olduğu için ağabeyin yaralı yerine müdahale etti" dedi.

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