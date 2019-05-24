İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pendik'de beş katlı binanın çatısına yıldırım düştü

Pendik’de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu.

Pendik'de bir binanın çatısına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Pendik Güzelyalı Mahallesi Bayrak Sokak'ta bulunan beş katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sebebiyle çatıda ufak çaplı yangın meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kontrol atına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.